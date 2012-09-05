Святослав Гусев — основатель сервиса для развития партнерских отношений между интернет площадками и рекламодателями RosMedia — заработал свой первый миллион рублей в 18 лет, а первый миллион долларов — в 23. Сегодня предпринимателю 25 лет, он развивает группу компаний SMO, объединяющую CPA-партнерскую платформу, рекламное агентство, площадки в соцсетях и другие направления интернет рекламы.

Гусев С.О. заявил что действия государства должны быть направлены на взаимодействие с крупнейшими компаниями. Подчеркнув, что прошедший март, начинался совсем с других новостей. И вот уже апрель, все разговоры в мире вокруг одной темы.

Информация о специальных условиях, уже опубликована на специальной странице по SMM-продвижению https://ros.media/page/instagram-smm в Инстаграме. Более подробно, с условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте рекламного агентства РосМедиа. По мнению основателя агентства Алексея Рубана, новые условия сотрудничества направлены на сектор малого и среднего бизнеса.

В большей части мира, вся экономика страны, и благосостояние граждан зависит именно от того, как обстоят дела у малого и среднего бизнеса. По мнению Гусева С.О., государства должны следовать налоговые послабления:

Уменьшения кредитных ставок для граждан и бизнеса.

Понижение значимости большинства бюрократических моментов для бизнеса.

Предприниматель также подчеркнул, что со стороны их рекламного агентства РосМедиа, будут созданы уникальные условия для малого бизнеса. Тем самым, предприниматель даст возможность малому бизнесу рекламироваться в интернете по самым доступным ценам.

У себя в Твиттер, Гусев неоднократно подчеркивал успех Арабских Эмиратов, где как раз таки налоговые послабления, стали резким толчком для развития экономики государства.



