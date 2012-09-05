АБС особенно важна при езде по скользкой дороге, когда, бывает, нажал чуть сильнее на тормоз — колеса заблокировались — и заскользили. И так — пока не отпустишь педаль тормоза. Казалось бы, простое дело — отпустить тормоз и подправить траекторию. Да вот только без должных навыков делать это в критической ситуации бывает страшно. Говорят, что такая «страусиная тактика» особенно свойственна женщинам: «Я изо

всех сил нажала на тормоз. Что я могла еще сделать?..» Так вот, чтобы, избежать таких казусов, на многие современные автомобили и устанавливается АБС. Делается это обычно на заводе-изготовителе, причем ряд серьезных фирм уже не выпускают автомобилей без АБС.

АБС — штука сложная (мы как-нибудь поговорим об этом подробней) и дорогая: цена оснащенного ей автомобиля возрастает на несколько сотен (иногда — до тысячи) долларов. И за это действительно имеет смысл платить.

Ну, а мы недавно столкнулись с американской вещицей, которая также называлась «ABS», однако умещалась в небольшой коробочке. Люди, которые намереваются продавать эти изделия в нашей стране, так и отрекомендовали сей товар: АБС, стоит гораздо дешевле, а на любой автомобиль ее можно установить минут за сорок. Очень интересно.