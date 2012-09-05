Одним из старейших премиальных брендов рынка запчастей сегодня считается ACDelco, которому совсем недавно исполнилось сто лет. Занимается бренд производством высококачественных и оригинальных автозапчастей для различных модификаций Шевроле, в том числе Бюика, Кадиллака или же GMC, которые объединены в концерн Дженерал Моторс. Любая деталь или же узел производства ACDelco прежде чем попасть на прилавки или же цеха автоконцерна проходят тщательную проверку и тестирование. Поэтому их качество считается непревзойденным. А спрос на продукцию бренда растет ежегодно.



Сегодня ACDelco имеет 37 продуктовых линий, поставляя на рынок свыше девяноста тыс. автозапчастей. Часть из них получают сборочные предприятия марки GM. Запчасти данного бренда абсолютно соответствуют высочайшим стандартам, которыми руководствуется Дженерал Моторс. Отличаются эти изделия свой надежностью, особой износостойкостью, прочностью и долговечностью. Среди всего ассортиментного ряда производителя следует выделить свечи ACDelco, изготовленные на основе высококачественных сплавов. Благодаря им существенно снижается риск так называемой электрической эрозии.



Оснащаются сечи зажигания данного производителя медными электродами, обеспечивающими улучшенную теплоотдачу. Это является гарантом динамичного ускорения авто и улучшенного холодного запуска любой модификации, на которые они будут установлены. Отличаются подобные свечи и превосходными искровыми характеристиками. А данное качество существенно снижает требования к показателям напряжения в существующей системе зажигания. Мы являемся официальным дилером ACDelco в России и предлагаем подобных запчасти по заводской стоимости. Прямое сотрудничество с брендовыми производителем автозапчастей позволяет нашему онлайн-магазину получать товар без комиссионных или же наценок. Также вся продукция ACDelco сопровождается соответствующей сертификационной документацией, подтверждающей ее непревзойденное качество.

