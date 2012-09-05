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Абсолют Страхование
8 Апреля 2017
Теги: авто

Каждый автовладелец должен иметь гражданскую ответственность, оформленную надлежащим образом. Такая ответственность предусматривает участие в качестве объекта страхователя, который отвечает перед другими лицами в случае причинения им ущерба. Если вы застрахуете собственную ответственность, сможете переложить ответственность возмещения вреда потерпевшим на конкретную страховую компанию. Именно такой компанией является Абсолют Страхование, которая всегда старается идти навстречу своей клиентуре, которые владеют авто, зарегистрированными в столице или же всей области. Мы устанавливаем минимальные базовые ставки. Что же касается страхового возмещения, он строго регламентируется по действующему законодательству. При повреждении имущества выплачивается не более четырех тыс. руб. а за каждого потерпевшего пятьсот тыс. \

Если вы приобретете полис осаго в нашей компании, можете быть полностью уверены в гарантированном исполнении обязательств. Стоимость такого полиса устанавливает Банк России. Она может зависеть от разных параметров, в том числе от региона регистрации авто или же стажа вождения. В Абсолют Страховании каждый автовладелец сможет воспользоваться минимальной базовой ставкой, если авто зарегистрировано в столице или же области. Точную стоимость полиса желающие смогут узнать после предоставления информации о конкретном водителе и проверки страховой истории, которая проводится по базам РСА. Узнать окончательную цену вы сможете прямо онлайн. 

Обязательному страхованию по действующему законодательству сегодня подлежит каждая машина. Уже более четырнадцати лет этот закон действует на национальном страховом рынке, обязывая каждого автовладельца обзавестись собственным полисом. Сегодня каждый гражданин РФ, владеющий транспортным средством должен непременно застраховать свою гражданскую ответственность. Такая страховка потребуется и для каждого водителя, который будет допущен к управлению вашей машины. Полис ОСАГО является именно тем документом, который обеспечит вам беспрепятственное передвижение и избавит от лишней головной боли, которая может появиться по причине непредвиденных обстоятельств.

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