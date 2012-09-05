«Здравствуй, ! Пишет вам инспектор дорожно-патрульной службы Сергей Дронов из Моршанска, Тамбовской обл., выигравший мопед ЗиД «Пилот».

Как я его выиграл? Да очень просто! Жена подарила мне на день рождения подписку на на 2001 год - ведь я давно увлекаюсь мотоциклами, полностью восстановил и переделал М-бЗ 1968 года выпуска. Теперь, когда стал появляться в доме регулярно, решил вырезать и отсылать в редакцию купоны. И... нет слов - вижу в майском номере свою фамилию среди победителей!

Спасибо жене, у... И мопед замечательный!»

Хотите, чтобы и вам повезло? За дело! Для тех, кто боится что-то напутать, воспользуйтесь инструкцией.

1. Купите (ы). Если вы читаете эти строки, значит он(и) у вас уже есть, и переходите к пункту 2.

2. Разборчиво заполните графы в купоне(ах). Укажите номер телефона, если он, конечно, есть.

3. Вырежьте купон(ы), запечатайте его (их) в конверт (можно все в один) и отправьте в редакцию.

4. Ждите телеграммы или звонка из редакции о выигрыше.

Примечания. 1. Действия по пунктам 1-3 следует выполнять ежемесячно, а можно и по несколько раз в месяц, поскольку одновременно в игре находятся все купоны, присланные за последний год. Количество купонов, присланных одним читателем, не регламентируется: чем их больше, тем выше ваши шансы на успех. 2. Приобрести можно в розницу или по подписке. Для получения приза вам необходим только паспорт (или документ, его заменяющий), записи в котором совпадают с записями в купоне(ах). Подписная квитанция не требуется. Удачи!