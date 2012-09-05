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А сзади — торсионы
30 Июня 2017
Теги: авто

Подвеска передних колес выполнена по традиционной схеме макферсон с креплением рычагов к подрамнику. Задняя — торсионная, что нечасто встречается на современных автомобилях, но для французских производителей это, можно сказать, фирменное решение. Примечательно, что стабилизатор поперечной устойчивости имеется не только спереди, но и сзади (кроме модификаций с двигателем 1,1 л) и расположен внутри балки заднего моста. Кстати, стойки стабилизатора — самый «малоресурсный» элемент всей подвески (в случае эксплуатации на отечественных «направлениях») и могут выйти из строя, не пробежав и 40—50 тыс. км.

К 50—60 тыс. км пробега, если владелец не отличался степенным стилем езды, приходит черед шаровых опор, которые выполнены единым целым с рычагами подвески. Тогда же и передние амортизаторы зачастую начинают подтекать и соответственно также нуждаются в обновлении. Чуть позже могут потребовать замены подшипники передних ступиц. Несмотря настоль впечатляющий список, стоимость всех работ вполне доступна, потому как оригинальные запчасти не очень дороги. Кузовные же детали и вовсе стоят «копейки» по сравнению со многими конкурентами. Стоимость нормо-часа на фирменном сервисе также весьма лояльна — 80 гривен. Хотите узнать 86 - какого региона номер?Загляните на портал Просто об авто в вопросах и ответах - здесь вы найдете много полезной информации.

В задней подвеске все «живет» гораздо дольше, но главное, чему надо уделять внимание, — состояние опорных подшипников торсионов. Езда с разбитыми подшипниками в конечном итоге приводит к дорогостоящим работам по замене задней балки. В целом же это очень удачный для своей цены и класса автомобиль, в котором его владельцы ценят внешнюю привлекательность, удобный вместительный салон и хорошие ходовые качества.

Не имели возможности заправить газом свой автомобиль на специально оборудованных для этой цели современных пунктах, обеспечивающих безопасный и точный отпуск топлива. У двигателя, работающего на сжиженном газе, массовая доля выбрасываемых канцерогенных веществ, в сравнении с выхлопными газами от сгорания неэтилированного бензина, меньше в 5 раз. Использование газа выгодно и для самих автомобилистов: газ недорог, не дает нагара, снижает ударные нагрузки на поршневую группу, не смывает пленку со стенок цилиндра, что приводит к 30-40% экономии моторного масла и в полтора раза продлевает срок службы автомобиля. Мощность двигателя при этом не теряется.

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