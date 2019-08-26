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А стоит ли?
11 Декабря 2019
Теги: авто

«Бэушные» запчасти, помимо основного достоинства (низкой стоимости), имеют еще ряд преимуществ при условии, что они действительно «родные», то есть установлены на конвейере или куплены в фирменном магазине. Кузовные детали обычно качественно окрашены: понятно, что промышленная окраска не сравнима с ремонтной. После покупки, к примеру, некогда снятого с чужой машины крыла останется лишь «заматировать» его, и можно смело красить в нужный цвет, тогда как новое необходимо тщательно подготавливать к этому процессу. Да и к коррозии поустойчивее будет, если, конечно, не забыть ликвидировать возможные скрытые очаги.

Состояние «бэушных» деталей часто оказывается на высоте. Так, в Японии на разборку довольно часто попадают пяти-шестилетние автомобили. По нашим меркам это совсем не возраст для таких надежных машин. Европейские запчасти, как правило, более «потрепанные». Самое плачевное состояние — у остатков машин, имевших счастье свои последние дни провести на отечественных дорогах.

Как известно, наши автовладельцы предпочитают эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока он способен самостоятельно передвигаться. Сдают его на разборку лишь в том случае, когда дальнейший ремонт экономически нецелесообразен (или просто невозможен, например, при серьезных ДТП).


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