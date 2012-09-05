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А к ботиночкам я шильце приспособил
19 Июля 2018
Теги: авто

Рад доложить любимой газете, что ступил на тропу войны с противоугонными сиренами автомобилей. Не волнуйтесь, машины я не угоняю. Мне просто надоел бесконечный визг под окнами дома и службы.

Войну веду сразу на два фронта. Во-первых, если удается обнаружить и догнать мальчишек, специально толкающих машины, от души надираю им уши. Во-вторых, наказываю нерадивых автовладельцев.

С последним, признаюсь, дело обстоит сложнее. Прежде всего я постоянно хожу с секундомером. Если гудеж продолжается больше полутора минут, совершаю какую-нибудь пакость. Чаще всего и безопаснее вершить подобное дома. Квартира у меня большая, окон много, глазомер хороший, а ненужных кастрюлек, ведерок и старых цветочных горшков много. Три-четыре посудины постоянно заполнены землей. Гудишь две минуты - получи. Груз весом в 1 - 2 кг летит с 12 этажа. Думаю, нет смысла объяснять, во что превращается машина. Хотите купить запчасти для дизельных генераторов? Обратитесь в компанию Энергетика. Здесь вы найдете все необходимое, а также сможете получить консультацию по всем имеющимся вопросам.

И сразу же гудок замолкает. Через пару минут выбегает взбешенный водитель. Минут на двадцать мат-перемат и проклятия во всю глотку обеспечены. Но, согласитесь, это лучше, чем мерзопакостные завывания. Опять же, чего орешь, придурок? Ты же слышал, что твоя колымага гудит, а грабителей нет. Так отключи. Нет, тебе нравится, когда она воет. Отключил сирену только тогда, когда и вправду беда случилась. О людях не думаешь, которым машинный вой надоел? Так теперь ты повой малость.

На улице, если где-то что-то завывает, я шины прокалываю. Специально к ботиночкам шильце приспособил. Хрясь - и готово дело. Но, согласитесь, совсем другой эффект. Я же не буду при продолжающемся вое ожидать, когда очередной автопридурок снизойдет на свой тарантас полюбоваться. Эффект злорадства немножко пропадает, получается.

Теперь вот хочу что-нибудь типа рогатки для стрел изобрести. Надоело видеть, как перед твоим носом на пешеходном переходе иномарки на красный свет проносятся. А было бы классно особенно наглым летающее шильце в шину запузырить! Ничего, через месячишко что-нибудь придумаю. Тут ведь еще одну проблему нужно будет решить. От проколотой шины они же юзом пойдут, "линкольны" эти, могут народ поранить. Ничего, я и этот вопрос решу.

.

тут были комменты. RIP!






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