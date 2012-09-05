Для эвакуации больных предназначены медицинские микроавтобусы категории CLINIC (Клиник). Их отличительная особенность - оснащение специальными носилками с фиксацией больного, трансформируемыми в кресло. В кузове устанавливаются шкафы с необходимым запасом медикаментов. Кроме этого, предусматривается возможность размещения дополнительных полужестких носилок. Среди обязательного медицинского оснащения автомобиля - кислородные баллоны, системы капельниц.

Следующий класс - SANIC (Саник). Больных можно не только перевозить, но и оказывать им экстренную медицинскую помощь. Они предназначены, как правило, для установки одних жестких универсальных носилок и размещения двух-трех сопровождающих. В этих автомобилях уже можно оказывать полномасштабную экстренную медицинскую помощь.

Самые сложные и дорогостоящие автомобили - RESUSTIC (Ресустик). Высокая крыша позволяет работать в полный рост, есть комплекс средств и приборов интенсивной терапии и реанимации, включая кардиограф, дефибрилятор, кислородный прибор, систему крепления капельниц, специальных инструментов для извлечения пострадавших из автомобилей, завалов и т.д.

Базой для изготовления автомобилей "Саник", "Клиник" и "Ресустик" служат микроавтобусы VW, Ford Transit, Rat Ducato, в меньшей степени - Mercedes-Benz, Mazda и другие японские и корейские машины. Предпочтение отдается, в первую очередь, микроавтобусам с дизельным наддувным двигателем повышенной мощности с нейтрализатором выхлопа. Резон весьма простой - экономичность. В Чехии, Венгрии и Финляндии, как и везде, дизтопливо дешевле бензина. Эксплуатация таких автомобилей по карману большинству служб скорой помощи. Второе требование - высокие динамические характеристики. В условиях интенсивного городского движения они обеспечивают автомобилю высокие скорости. Все остальное - на усмотрение заказчиков.