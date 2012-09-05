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777 игровые автоматы онлайн казино
19 Октября 2018
Теги: Игры

Дополнительное подтверждение, указывающее на популярность такого типа азартных игр, можно найти в результатах последних исследований веб-пользователей, что показывает, что процент людей в возрасте от 7 до 17 лет, посещавших такие сайты, был в январе этого года, около 16,0%. Следует подчеркнуть, что онлайн-азартные игры способствуют наркомании среди других потому что он легко доступен, доступен по цене, он также позволяет анонимность и, прежде всего, из-за отсутствия проверки возраста игрока / интернет-пользователя, более благоприятствует рискованному поведению молодых людей, чем в реальном мире, и 2,4% использовали игровые автоматы играть бесплатно 777 не реже одного раза в неделю. Объясняя это несоответствие данных, можно предположить, что, возможно, результаты собственных исследований не зафиксировали эту тенденцию (популярность онлайн-азартных игр среди опрошенных молодых людей), поскольку в последние годы особенно активизировалось развитие онлайн-сайтов, сайтов и сайтов, предлагающих азартные игры. Собственные исследования проводились в 2012-2013 годах, когда количество онлайн-объявлений в казино и других онлайн-азартных игр еще не выросло. Следует, однако, отметить, что это лишь недоказанные предположения автора этой работы.

Данные, собранные в ходе собственных исследований, показывают, что в предыдущем году до исследования 26,6% молодежи не играли в какие-либо из азартных игр . Среди респондентов, игравших в то время в разных типах игр, чуть более высокий процент составляли девочки (50,8%), чем мальчики (49,2%). Следует, однако, отметить, что гораздо меньший процент девочек, чем мальчики в то время, посвящал эту деятельность каждый день.

Суть азартных игр 777-avtomaty.online/slots-777 в изученной молодежной группе, включая ее гендер (2013 год), заключается в следующем. В азартных играх менее одного раза в месяц в то время играли 14,4% учащихся, из которых девочки составляли 55,1%, а мальчиков - 44,9%. Раз в месяц, или чаще, 16,7% респондентов играли в азартные игры, из которых 57,5% были девочками, а 42,5% - мальчиками. Каждую неделю 13,0% студентов играли в азартные игры. Среди них девочки (61,6%) были больше мальчиков (38,4%). Один раз в день 29,4% студентов отказались от этой деятельности. Тем не менее, каждый день больше мальчиков (63,7%) играли в разных типах азартных игр (36,3%).

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