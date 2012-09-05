Как Вы вообще относитесь к инновационным технологиям? Планируете ли развивать проект в социальных сетях? Создавать мобильное приложение? Компания «Бинго-Бум» очень положительно относится к инновационным технологиям. Надо понимать, что бытие определяет сознание, и если мы сейчас живем в мире, где инновационные технологии применяются в различных сферах: и в производстве и в повседневной жизни граждан, то лотерея как часть объективной действительности не может обойтись без применения инноваций. Поэтому наша компания положительно относится к инновационным технологиям, внедряет их и планирует в дальнейшем развивать.

Мы очень хотим создать свое мобильное приложение и развивать наш проект в социальных сетях, чтобы люди могли играть онлайн игровые автоматы бесплатно. Мы сейчас над этим работаем. Но я считаю, чтобы потом не возникало вопросов к организаторам лотереи, для этого должна быть соответствующая, нормально разработанная. цивилизованная законодательная база. На законодательном уровне будут заложены основные положения регулирования деятельности по проведению лотерей в социальных сетях и при помощи мобильных приложений. Соответственно, у нас будут все основания для того, чтобы их полноценно внедрять.

В чем разница для партнеров в продвижении лотерейной партнерской программы и обычной партнерки онлайн-казино или покера? Какие основные различия и сложности?

Партнерские программы онлайн-казино и покера в основном предлагают размещать на своих сайтах баннеры игр. По клику на такой баннер игрок попадает непосредственно в демо-игру, регистрируется и оплачивает депозит. На сегодняшний день самая выгодная партнерская программа онлайн-казино, которую можно найти,— 50 %. то есть половина всей прибыли от тех людей, которые перешли по размещенной ссылке.

В основном, предложения по партнерству онлайн-программ очень ограничено. Также иногда очень сложно контролировать соблюдение условий. В последнее время уровень доверии к интернет-порталам очень снизился, что вызвало отток клиентов. Конечно, главное отличие — это распространение. Онлайн-казино и онлайн-покер распространяются только в глобальной сети, а мы работаем в основном офлайн.