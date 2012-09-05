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5 лайфхаков от специалистов автомастерских
22 Мая 2019
Теги: авто

Нередко водители сталкиваются с различными проблемами во время эксплуатации автомобиля и не сразу обращаются за ремонтом в автосервис. Многие автовладельцы начинают искать решение в интернете, дабы быстрее устранить проблему. Бывают случаи, когда владелец авто насмотревшись «мастеров-самоучек» начинал заниматься саморемонтом автомобиля, что приводило к еще более плачевным последствиям. В данной статье собраны пять советов специалистов из автосервисов, которые упростят жизнь любому автовладельцу.

1 совет. Что делать, если сел аккумулятор?

Всем знакома ситуация, когда слышно лишь щелчок стартера, в то время как двигатель запускаться никак не хочет. Самой распространенной причиной этой проблемы является полная разрядка аккумулятора. Чтобы разогреть данный элемент, стоит попробовать включить фары на «дальняк» в течение десяти секунд, можно чуть больше. Таким образом, нагревается электролит и пластины, что увеличивает шансы запустить движок. Если это не помогает, то выждите около 10 минут и попробуйте снова.

2 совет. Автомобиль начал расходовать значительно больше топлива. Что делать?

Автомобилю свойственно увеличивать потребление горючего в процессе эксплуатации. Многие автовладельцы грешат на АЗС, на которых стабильно заправляются, начинают менять стиль езды, обращать на уровень накачки колес, в общем, начинают искать проблему там, где ее нет и быть не должно, в таком случае, достаточно поменять воздушный фильтр. Эту процедуру, с легкостью, могут выполнить в любом автосервисе. И да, наши работы Вы можете посмотреть здесь.

Не все автовладельцы знают про это, а работники автосервиса, пользуясь этим, предлагают поменять любую деталь, кроме этой. Данным обманом и введением водителя в заблуждение, работники сервисов неплохо зарабатывают.

3 совет. Обкатка. Миф или реальность?

Чтобы узлы и агрегаты хорошо приспособились к езде, надо проходить, так называемую «обкатку». Обкатка – это использование автомобиля в щадящем режиме определенное время. Многие считают, что автомобиль еще на заводе проходит холодную обкатку, но данный способ явно не помешает и точно продлит жизнь автомобилю.

4 совет. Обязательная проверка автомобиля после ремонта кузова.

Отдать на ремонт автомобиль гораздо проще, чем его принять. После ремонта, обязательно проверьте авто при хорошем освещении. Обязательной проверке подлежат места стыков, все зазоры (они должны быть одинаковые), осмотрите автомобиль на наличие царапин и разводов, а места, где проходила покраска нужно тщательно просмотреть с различных ракурсов, именно так можно заметить недостатки. Кстати, с нашими ценами Вы можете ознакомиться тут.

5 совет. Просите старые детали обратно.

Если отдаете автомобиль на ремонт, а если быть конкретнее, на замену деталей, то обязательно согласуйте один момент. Вам обязательно должны положить старые, заменённые детали в коробки из под новых. Так вы будете точно знать, что детали вам действительно поменяли, а не схалтурили.

На ваших старых деталях автосервисы могут неплохо зарабатывать, могут оставить вашу старую деталь себе (в случае, если она не совсем убита) и поставить потом другому клиенту. Или же вообще могут не менять вам деталь, что является пиком наглости, а «чайник» в мире автотехники, этого и не поймет, отдав деньги.

Нередко водители сталкиваются с различными проблемами во время эксплуатации автомобиля и не сразу обращаются за ремонтом в автосервис. Многие автовладельцы начинают искать решение в интернете, дабы быстрее устранить проблему. Бывают случаи, когда владелец авто насмотревшись «мастеров-самоучек» начинал заниматься саморемонтом автомобиля, что приводило к еще более плачевным последствиям. В данной статье собраны пять советов специалистов из автосервисов, которые упростят жизнь любому автовладельцу.

1 совет. Что делать, если сел аккумулятор?

Всем знакома ситуация, когда слышно лишь щелчок стартера, в то время как двигатель запускаться никак не хочет. Самой распространенной причиной этой проблемы является полная разрядка аккумулятора. Чтобы разогреть данный элемент, стоит попробовать включить фары на «дальняк» в течение десяти секунд, можно чуть больше. Таким образом, нагревается электролит и пластины, что увеличивает шансы запустить движок. Если это не помогает, то выждите около 10 минут и попробуйте снова.

2 совет. Автомобиль начал расходовать значительно больше топлива. Что делать?

Автомобилю свойственно увеличивать потребление горючего в процессе эксплуатации. Многие автовладельцы грешат на АЗС, на которых стабильно заправляются, начинают менять стиль езды, обращать на уровень накачки колес, в общем, начинают искать проблему там, где ее нет и быть не должно, в таком случае, достаточно поменять воздушный фильтр. Эту процедуру, с легкостью, могут выполнить в любом автосервисе.

Не все автовладельцы знают про это, а работники автосервиса, пользуясь этим, предлагают поменять любую деталь, кроме этой. Данным обманом и введением водителя в заблуждение, работники сервисов неплохо зарабатывают.

3 совет. Обкатка. Миф или реальность?

Чтобы узлы и агрегаты хорошо приспособились к езде, надо проходить, так называемую «обкатку». Обкатка – это использование автомобиля в щадящем режиме определенное время. Многие считают, что автомобиль еще на заводе проходит холодную обкатку, но данный способ явно не помешает и точно продлит жизнь автомобилю.

4 совет. Обязательная проверка автомобиля после ремонта кузова.

Отдать на ремонт автомобиль гораздо проще, чем его принять. После ремонта, обязательно проверьте авто при хорошем освещении. Обязательной проверке подлежат места стыков, все зазоры (они должны быть одинаковые), осмотрите автомобиль на наличие царапин и разводов, а места, где проходила покраска нужно тщательно просмотреть с различных ракурсов, именно так можно заметить недостатки.

5 совет. Просите старые детали обратно.

Если отдаете автомобиль на ремонт, а если быть конкретнее, на замену деталей, то обязательно согласуйте один момент. Вам обязательно должны положить старые, заменённые детали в коробки из под новых. Так вы будете точно знать, что детали вам действительно поменяли, а не схалтурили.

На ваших старых деталях автосервисы могут неплохо зарабатывать, могут оставить вашу старую деталь себе (в случае, если она не совсем убита) и поставить потом другому клиенту. Или же вообще могут не менять вам деталь, что является пиком наглости, а «чайник» в мире автотехники, этого и не поймет, отдав деньги.


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