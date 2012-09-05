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44-й чемпионат мира по автогонкам Формулы-1
26 Декабря 2016
Теги: авто

Начался очередной 44-й чемпионат мира по автогонкам Формулы-1. Второй год подряд он стартует на южноафриканской трассе Килями, что неподалеку от столицы ЮАР Йоханнесбурга. Среди участников этого Гран При не было прошлогоднего победителя и чемпиона мира Найджела Мэнселла. Английский гонщик ныне стартует в американской формуле Инди, где уже успел продемонстрировать всем свою чемпионскую силу, выиграв первый этап первенства Инди-каров в Австралии. Так что в Килями машины со стартовым номером один на борту на трассе не было.

Но в командах- участницах первых номеров хватало... Главным событием только что начавшегося сезона было возвращение на гоночные трассы трехкратного чемпиона мира Алэна Проста. Французский гонщик заменил в команде Williams- Renault именно Найджела Мэнселла, в связи с чем многие заранее стали отдавать Просту и его команде лавры будущих победителей начавшегося чемпионата. Тем более, что казалось, будто и достойных конкурентов у Проста не будет: ведь другой трехкратный чемпион — бразилец Айртон Сенна — чуть ли не в последний момент дал согласие выступать за McLaren, да и то лишь на одну гонку. Все происходило в крайне нервозной атмосфере, усиленной еще и высказываниями президента РОСА (Ассоциации конструкторов машин F1) Берни Экклстоуна о том, что Проста надо обязательно наказать за его критику. Экклстоун — один из главных шефов всей Формулы-1, являющийся по совместительству и вице-президентом FISA —, сделал еще целый ряд интригующих заявлений по поводу гонораров пилотов, организации соревнований и мест будущих гонок Гран При. Так, он считает, что более шести миллионов долларов в год платить гонщикам нельзя; вместо второго дня квалификационных заездов для всех надо устроить зрелищную битву за поул-позицию между десяткой лучших; надо сделать поменьше гонок в Европе и побольше в Азии, например, в Индонезии или Малайзии, и, наконец, англичанин подверг критике и саму FISA за неправильную политику...


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