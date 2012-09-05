В теплое время года количество поездок на личном автомобиле значительно возрастает: кто-то регулярно выезжает на дачу или за город, кто-то совершает путешествия во время отпуска. При этом достаточно часто приходится перемещаться по дорогам, качество и чистота которых оставляют желать лучшего.

Песчинки и мелкие камешки, вылетающие из-под колес обгоняющих или едущих навстречу машин, оставляют на поверхности кузова мелкие царапины. По отдельности они практически незаметны, однако когда их становится много, внешнее покрытие теряет свой первоначальный вид. Более активное летнее солнце также оказывает негативное действие, в результате которого краска становится блеклой и тусклой.

Уберечь кузов автомобиля от внешних воздействий помогут специальные защитные средства. Вы можете подобрать как бюджетный вариант, предохраняющий автомобиль в течение нескольких недель, так и более дорогое средство, рассчитанное на несколько лет.





Способ 1. Полироль или воск

Полировкой называется нанесение поверх лакокрасочного покрытия очень тонкого слоя полимерной смеси. После высыхания она создает пленку, предохраняющую кузов от воздействия влаги и микроповреждений. Обработанное полиролью покрытие приобретает дополнительный блеск.

Полирующие составы отличаются набором компонентов, сложностью нанесения и долговечностью. В зависимости от выбора средства обработка машины может обойтись от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

При выборе полироли необходимо обращать внимание на основу смеси. В качестве основного ингредиента при изготовлении жидкостей для полировки используется тефлон, эпоксидная смола или наночастицы.

Тефлоновые смеси являются наиболее бюджетным вариантом. Они отталкивают влагу и грязь, а также способны защитить автомобиль от некоторых химически агрессивных веществ. К недостаткам покрытия можно отнести его недолговечность: при использовании тефлоновых полиролей обработку необходимо повторять через 3 месяца.

Смеси на основе эпоксидных смол способны взаимодействовать с лакокрасочным покрытием на молекулярном уровне. После высыхания состава на кузове образуется очень прочный защитный слой, устойчивый к истиранию, появлению пятен органического происхождения и микроповреждениям. Производители гарантируют, что полировка эпоксидными смесями способна обеспечить защиту автомобиля не менее, чем в течение года.

Наиболее долговечными являются составы с наночастицами. После нанесения такие полироли будут защищать машину от химических, механических воздействий и неблагоприятных факторов окружающей среды в течение 3 лет.





Способ 2. «Жидкое стекло» или «жидкий чехол»

Смеси, которые принято называть «жидким стеклом», изготавливаются на основе силиката натрия. Это вещество вступает в химическую реакцию с лакокрасочным покрытием, в результате чего на кузове образуется стеклянная пленка. Она способна обеспечивать защиту на протяжении 3 лет.

Еще одно преимущество смесей такого типа состоит в том, что образующаяся пленка в несколько раз толще, чем после покрытия полиролью. В результате кузов автомобиля выглядит так, как будто вскрыт лаком. Это наиболее подходящий вариант для тех автовладельцев, которые заботятся о внешнем виде машины.

«Жидкое стекло» наносится следующим образом: вначале при помощи губки состав распределяется по поверхности кузова, а затем образовавшееся покрытие полируют вручную с помощью мягкой ткани.

Вторая разновидность составов, известная под названием «жидкий чехол», является более доступным вариантом: стоимость смесей для обработки составляет 200-300 рублей, при этом нанести их можно самостоятельно обычной малярной кистью. Покрытие имеет не совсем эстетичный внешний вид, однако хорошо защищает машину от пятен, царапин, загрязнений и химически активных веществ.





Способ 3. Защитная пленка

Этот способ является наиболее дорогим, но вместе с тем, и наиболее действенным. Для защиты лакокрасочного покрытия применяется два вида пленки:

Виниловая.

Менее прочный, но более дешевый вариант. Больше подходит для создания декоративного эффекта.

Антигравийная.

Способна создавать очень прочное покрытие, которое может защитить автомобиль даже от последствий незначительных аварий.

Особенность нанесения пленки заключается в том, что обработке подвергается отдельно каждая деталь. Это позволяет обработать только те части кузова, которые наиболее подвержены механическим воздействиям, и сократить расходы. Сам процесс происходит следующим образом: поверхность детали кузова смазывается специальной жидкостью, далее к ней прикладывается пленка и обдувается горячим воздухом для усадки и подгонки.

Работа требует определенных навыков, поэтому лучше доверить ее выполнение специалистам. Если технология соблюдена, пленка прослужит несколько лет, после чего ее можно удалить с кузова без последствий.

Пленка способна обеспечить не только защиту: она обладает определенным декоративным эффектом. При желании можно создать глянцевое или матовое покрытие, украсить автомобиль рисунком.

Для самостоятельного выполнения работы рекомендуется приобретать пленку «Автоскол». Она отличается повышенной эластичностью и простотой нанесения.

Источник: Pokupaylegko.ru



