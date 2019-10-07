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26 круг
25 Декабря 2019
Теги: авто

Поворот "Копе". Williams Хилла, прорывающийся на третье место, вдруг закрутился и вылетел на гравий. Пятью кругами ранее, по словам лидера чемпионата, он почувствовал неполадки в передней подвеске. Пилот сразу же связался с боксами, но Патрик Хэд ничего предложить не смог. И вот в злополучном "Копсе" его переднее левое колесо просто заблокировалось. “Если Дэймон не сделает ошибок, его будет трудно победить, но заработанное им преимущество может исчезнуть очень быстро,"- сказал Вильнев. "Мои шансы значительно выросли в этот уикенд. Впереди еще шесть гонок, и нас разделяют всего 15 очков, так что все возможно."

Круг за кругом канадец уходил от шедшего вторым Алези. На 23- ем остановился на первое обслуживание, и помчался дальше. А когда на 44-ом круге Жан сошел (подвели тормоза), Жак совсем успокоился. Сильверстоун - единственная трасса, которую, в отличии от других, Вильнев хорошо знает, поскольку именно здесь весь сезон проходят тесты Williams. "Тот факт, что следующие две гонки сезона пройдут на незнакомых мне трассах,- не в мою пользу, но я очень хочу прервать лидерство Дэймона и очень доволен своей победой. Это то, чего я действительно хотел, и то, ради чего боролся."

Победа, однако, откладывается на неопределенный срок. Benetton подал протест против автомобиля канадца. С точки зрения руководства Benetton, передний спойлер на машине победителя не соответствует требованиям регламента. К концу дня протест был отклонен. Но подопечные Бриаторе подали апелляцию в FIA. Очень может быть, чрезмерная радость канадца несколько преждевременна.


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