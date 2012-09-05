Пользователи виртуального букмекера 1xСтавка отныне могут делать ставки с телефона, упрощая тем самым жизнь и добиваясь максимально высоких выигрышей. Контора имеет российскую лицензию и осуществляет свою деятельность на легальной основе. Популярность 1xСтавка стремительно растет благодаря широкому функционалу официального веб-сайта, огромной линии спортивных и киберспортивных событий, а также высокому уровню сервиса. Недавно создатели виртуального букмекера разработали мобильную версию, которая уже доступна владельцам гаджетов. Это еще больше увеличило количество бетторов, пользующихся услугами 1xСтавка.



Мобильная аппликация букмекера полностью адаптирована под устройства, работающие на разных платформах. Кроме этого контора имеет мобильный веб-сайт, который открывается на любом гаджете. Для этого не нужно скачивать ПО и устанавливать его. Такой ресурс имеет аналогичный с порталом 1xСтавка функционал. Через него можно получать бонусы и денежные поощрения букмекера, ставить на выбранные состязания, пополнять/выводить средства, пользоваться Лайв-режимом, просматривая трансляции важных матчей и т. д. Через мобильную версию можно также получить помощь круглосуточной службы техподдержки. Здесь же находятся актуальные ссылки для скачивания Андроид- и Айфон-приложений.



Через меню ресурса бетторы смогут ознакомиться с информацией о событиях в линии или лайве, бонусной программой виртуального букмекера и способами оплаты. Кроме этого пользователи смогут изучить статистику, позволяющую выбрать наиболее популярные ставки. Ставки принимаются через раздел Страничка. После нажатия данной опции, появится купон. Его нужно заполнить, указать событие, а также его исход. Выбранная беттором ставка сразу переносится в купон. На таком электронном купоне можно увидеть число, которое указывает на количество оформленных пользователем онлайн-ставок.

Мобильное приложение можно скачать через ссылки, указанные на официальном веб-сайте виртуального букмекера. Здесь представлены версии как для Андроид- также и для iOS-устройств. Для скачивания достаточно кликнуть на ссылку и подождать, когда ПО загрузится на гаджет. Возможна загрузка и с Play Market. Технически приложение совершенно. В разработке данного продукта были использованы новаторские технологии. Здесь бетторы смогут найти все необходимое для прогнозирования событий и получения прибыли. Дизайн аппликации отличается простотой, благодаря которому облегчается навигация.

