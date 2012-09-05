Букмекерская контора 1хбет – лидер в сегменте спортивных ставок на российском рынке. Она пользуется огромным спросом у полумиллионной азартной публики, которые выбирают для ставок именно данное заведение. Ведь оно гарантирует безопасный и беспрепятственный беттинг благодаря наличию актуальных зеркал, в точности повторяющих все функции, ассортимент ставок и даже дизайн главного ресурса. Поэтому привычная комфортная обстановка порадует каждого посетителя заведения, которые смогут сделать прогноз в любое время и получить за него нешуточную прибыль.

Зеркало 1xBet – способ обхода блокировки

Если при посещении официального сайта букмекерской конторы игрок столкнется с проблемой входа из-за профилактических работ, перегруженности сервера или блокировки доступа провайдером, он всегда может воспользоваться актуальным зеркалом. Это позволит беспрепятственно поставить на желаемое событие, независимо от сложившихся обстоятельств. На зеркале конторы игроков ждут те же лини, коэффициенты, бонусы, акции и способы осуществления платежей, что и на главном ресурсе. Вход на сайт производится посредством ввода личных данных игрока, указанных при регистрации.

Особенности зеркала букмекерской конторы

Альтернативный адрес 1xBet зеркало откроет массу разнообразных предложений для ставок:

основные виды спорта;

состязания по флорболу, крикету и киберспорту;

события в мире шоу-бизнеса и политики.

Кроме того, здесь можно сыграть в лотерею, сделать ставки на тотализаторе и на игровых автоматах казино, а также попробовать свои силы на колебаниях финансовых рынков.

Бонусы и акции от букмекерской конторы

Независимо от того, на каком ресурсе игрок делает ставки – на главном или зеркале, он может рассчитывать на бонусы и участвовать в акциях. Вся необходимая информация размещена в соответствующем разделе. За первый депозит букмекерская контора дарит 100% бонус при пополнении счета на 100 евро. Также игроку будет предложено участие в акции «Экспресс дня», которая предполагает несколько вариантов ставок экспресс на выбор, что позволит получить от 1xBet 10% бонус на коэффициент. Но и на этом еще приятные моменты не заканчиваются. Посетителям также начисляются бонусы в честь праздничных дат и специальные баллы за игру на бесплатном тотализаторе, которые можно использовать для ставок или поменять на призы.

