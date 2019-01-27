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1xbet программа для партнеров – выгодное решение для беттеров
2 Октября 2019
Теги: pdd

Проверенный букмекер делает пользователям множество выгодных предложений. Так, клиенты могут не просто ставить на спортивные события, но и сотрудничать с конторой. Для этого создана 1xbet программа для партнеров. Для участия в ней достаточно выполнить несколько простых шагов:

  1. Пройти регистрацию на портале – данная процедура займет всего пару минут.
  2. Получить персональную ссылку, которая выдается каждому участнику программы.
  3. Начать продвижение данной ссылки. Для этой цели подойдут любые сетевые площадки, такие как аккаунты в социальных сетях, блоги, форумы, собственные сайты и т.д.
  4. Главная задача участника – найти подходящую аудиторию, которая заинтересована в ставках на спорт. По этой причине для продвижения лучше всего подходят ресурсы, посвященные этой тематике.
  5. Пользователям доступная специальная статистика с их личными результатами, которая обновляется в режиме реального времени. Букмекер предлагает прозрачные условия для сотрудничества!

Каждую неделю участник программы для партнеров от 1xbet получает выплаты, которые отправляются ему автоматически. Сумма заработка зависит от количества человек, которые воспользовались персональной ссылкой для регистрации на портале. Как правило, она составляет 15% от заработка самого букмекера. Однако со временем эту ставку можно существенно увеличить!

Как зарабатывать с помощью партнерской программы?

Для успешного заработка не обязательно иметь опыт в сфере маркетинга или продвижения. Ведь контора оказывает профессиональную поддержку каждому участнику. Так, пользователи получают специальные материалы, которые можно использовать для продвижения ссылки. Они хранятся в личном кабинете и постоянно обновляются.

1xbet

Также стоит помнить о том, что контент на сетевой платформе нужно периодически менять. В противном случае потенциальная аудитория может просто потерять интерес. Более того, маркетинговые материалы можно дополнять различными статьями, обзорами и комментариями. Создать такое описание особенно просто тем, кто сам совершал ставки в конторе. Такие пользователи прекрасно знают преимущества букмекера и могут описать их другим.

Более того, размер заработка в партнерской программе ничем не ограничен. Он зависит исключительно от самого участника и эффективности продвижения. Снять заработанные средства также предельно просто – для этого можно использовать любую из 160 предложенных платежных систем.

Константин

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