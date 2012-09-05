Мы познакомились с некоторыми типами малогабаритных внедорожников, но не они делали погоду на выставке в Амстердаме. Десятки моделей магистральных тягачей, строительных самосвалов, развозных грузовиков, полноприводных шасси, без которых уже немыслима жизнь на планете, представляли пеструю палитру средств автотранспорта. Что же представляет собой современный полноприводный грузовик? Это показало знакомство с одним из дебютантов салона - самосвалом компании Volvo Truck - самого крупного европейского производителя тяжелых грузовиков.

Шасси FM12 2000 года выпуска поставляется для установки самосвальных кузовов с колесной формулой или 6x6. Кроме того, семейство включает двухосный седельный тягач для прицепа с самосвальным кузовом. Покупатель имеет выбор вариантов с различными по размеру колесными базами, причем максимальная нагрузка, приходящаяся на передний мост, ограничена 9.0 тоннами, на одинарный задний мост -13,0 и на тележку - 26,0 тоннами. Исходя из этого, максимальная полная масса двухосного самосвала составляет 22,0тонны, а трехосного - 35,0. Ищете надежный и практичный автомобиль? Обратите внимание на рено логан. Он однозначно придется вам по душе.

Полный привод водитель использует только на тяжелых участках дорог. Мощность двигателей, устанавливаемых на серию FM12, составляет 340. 380 или 420 л.с. Крутящий момент передается через 14-ступенчатую коробку передач (по заказу может быть установлена 6-ступенчатая трансмиссия Powertronic) отдельно закрепленной раздатке, представляющей собой простой редуктор с постоянным общим передаточным числом. Средний мост машины - проходного типа, т.е. от него карданный вал передает момент заднему мосту. Отметим наличие блокирующихся с места водителя межколесных дифференциалов у всех мостов, а также блокируемого межосевого дифференциала задней тележки.

Ввиду того, что все колеса приводятся во вращение с помощью колесных планетарных редукторов, главные передачи переднего и заднего мостов выполнены простыми, одинарными. Исключение составляет средний проходной мост, где в зацеплении присутствует «лишняя» пара косозубых шестерен. Новые самосвалы серии FM12 отличают высокий уровень комфортабельности в кабине водителя, увеличенный дорожный просвет, пониженная погрузочная высота и сниженный расход топлива по сравнению с выпускавшимся до этого года самосвалом серии FL12. кстати хорошо зарекомендовавшим себя при строительстве Московской кольцевой автодороги. Около 300 машин этой марки продолжают работать в столичном строительном комплексе.