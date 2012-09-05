Нельзя не остановиться на экзотических полноприводных грузовиках, которые можно встретить лишь в некоторых странах Европы, законодательство которых позволяет эксплуатировать тяжелые машины полной массой 50 тонн на автострадах и вне дорог. Речь идет о продукции конкурирующих голландских фирм GINAF и Terberg - давних соперников в узком секторе рынка. Самосвалы и специальные шасси этих фирм работают на крупных стройках с большим объемом земляных работ, при освоении нефтегазовых месторождений - в самых суровых климатических условиях. Большинство из нескольких сотен автомобилей, собираемых ежегодно, покидает Голландию и отправляется за рубеж. Удивительно, но в нашей стране продукция этих фирм почти неизвестна.

Одной из интересных новинок компании GIN AF был четырехосный полноприводный самосвал M4446-TS 8x8 грузоподъемностью 33,6 тонн (полная масса - 46,0тонн с управляемыми передним, вторым и четвертым мостами(!(. Любопытно, что, если колеса двух передних мостов поворачиваются с помощью привычных шкворневых соединений и рулевой трапеции, изменение положения задних колес осуществляется методом поворота целой балки моста с помощью хитроумной электронно-гидравлической системы, выбирающей угол поворота колес в зависимости от скорости движения машины. Исполнительным механизмом, осуществляющим поворот моста, являются мощные гидроцилиндры. Если вас интересует аренда микроавтобуса, обратитесь в компанию Автотранспортные технологии. Здесь вам предложат самые выгодные условия сотрудничества.

Но это еще не все. Автомобили снабжены уникальной гидропневматической подвеской колес с полной компенсацией перегрузки, когда избыточная нагрузка на какой- либо мост передается за счет изменения давления в упругих элементах на мосты с меньшей нагрузкой. В большинстве случаев фирма GINAF пользуется стандартными силовыми агрегатами и кабинами фирмы DAF, разрабатывая оригинальные раму, ходовую часть, кузова.

На стенде компании Terberg наше внимание привлек четырехосный самосвал FM 2000 8 x 8, пневматическая подвеска которого имеет функцию выравнивания нагрузок по мостам и регулируемые амортизаторы, обеспечивающие грузовику очень хорошую плавность хода. Компания применяет для своих изделий кабины и дизели фирмы Volvo, разрабатывая оригинальные рамы, подвески, кузова.

Прошедший в Амстердаме автосалон показал, что полный привод автомобилей широко популярен в конструкциях машин, предлагаемых европейскими странами. Малогабаритные вездеходы, пикапы, универсальные шасси, наконец, обширные семейства полноразмерных грузовиков - всех их роднит то. что они отталкиваются от дороги всеми своими колесами. Многообразие выпускаемых конструкций позволяет покупателю подобрать для себя оптимальный вариант, исходя из своих требований. Непрерывное совершенствование конструкций внедорожных автомобилей и их агрегатов свидетельствует, что их техническая эволюция еще далека до завершения.