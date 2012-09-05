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«Землянин» на дороге
2 Февраля 2019
Теги: авто

И вот еще на что надо обращать внимание при езде по бездорожью. Датчики ABS, установленной на задних колесах «Землянина» - барабанного типа. Поэтому следите, чтобы в них не забивалась грязь. Чаще мойте колеса! Иначе «Землянин» поведет себя так, словно и не было у него никакой ABS. Тем более что в отсутствие «понижайки» в раздатке, на крутых скользких спусках вам придется полагаться только на тормоза. ABS же на «Землянине» работает и при заблокированном центральном дифференциале!

В общем, «Землянин» пришелся нам по душе. А экзотическая помесь Мерседеса с «Нивой» придает ему дополнительный шарм. В нем мы хорошо покатались и отдохнули. И как нам сообщили дилеры Дай- хатсу, ресурс его высокооборотного двигателя не знает пределов ни во времени, ни в пространстве.

Правда, два здоровых мужика смотрятся в такой машинке довольно забавно. Но если посадить внутрь дамочку с симпатичными детишками - получится стильно, мило, экзотично и сюрно. Только не забудьте предупредить свою дражайшую половину о подстерегающих ее в пути сюрпризах!


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