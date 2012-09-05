Никаких преувеличений - мы стали свидетелями ажиотажа во время фотосъемки. Слоноподобный «Днепр» Ильи Смолова влечет зевак, как мед - мух. Красавец байк поражает сногсшибательными габаритами (колесная база - 2000 мм!) и безупречной тщательностью исполнения («Блин, да это ж вылитый «Харли»-турер из 80-х). Только и слышишь: «Ну и «Харлей», ну и крутой!» Мастер не спешит разуверять: «Каждый волен видеть в мотоцикле то, что хочет. Я же сделал то, о чем мечтал. Вполне мог бы купить «японца», но это банально».

На «выращивание» «слоника» у Ильи ушло около трех лет. Сразу поставил цель: построить байк с длинной базой и с «днепровским» двигателем. По его мнению, этот движок для форсировки приспособлен лучше, чем «уральский» оппозит, - мотор «Днепра» качественнее и рассчитан под большие нагрузки.

Пришлось повозиться... Переточил распредвал, расточил впускные и выпускные каналы, дополнительно установил масляный насос, обеспечивающий фильтрацию масла и нормальную смазку распредвала. Нынче форсированный двигатель выдает 45 «лошадок» вместо прежних 36, а степень сжатия увеличилась до 8,5. Фантастические показатели! За два сезона эксплуатации проблем с мотором не случалось - вот что значит грамотный тюнинг! Несущая конструкция и дуги безопасности сварены из стальных труб. Передняя вилка удлинена на 40 мм, увеличено также (на 15 мм) расстояние между ее перьями, а траверсы и вовсе пришлось точить с «чистого листа». Несмотря на то, что задняя подвеска жесткая, езда по неровностям практически никак не отзывается на комфорте седока - длинноходные пружины и мягкая подушка седла обеспечивают отменную амортизацию на ухабах. Тормоза оставил родные - барабанные. «Они меня вполне устраивают - я не гонщик. Для вальяжных дефиле хватает и переднего». Мастеру виднее... А работают узлы отменно. Единственный недостаток мотоцикла - непомерный вес. Вообразите: 273 кг сухой массы - почти полтора «Днепра»!