Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События «Старушка» PV 444




«Старушка» PV 444
4 Февраля 2017
Теги: авто

Чтобы «старушка» PV 444 на фоне новой и более современной модели выглядела не слишком бледно, ее в 1958 году слегка переоформили; «освеженный» вариант получил индекс PV 544. Такие машины, выкрашенные в белый цвет, почему-то особенно нравились американцам; одна негритянская вокальная группа, The Medallions, даже записала в 1959 г. пластинку под названием «Volvo 59», — «искрометную картину путешествия по стране в автомобиле шведской марки», согласно утверждению критиков... И все же это была еще не та машина Volvo, которая могла заставить сердце биться чаще.

«Та» появилась в 1960 году,— давно обещанный двухместный автомобиль спортивного типа с цельнометаллическим кузовом и на агрегатах Р 120. Кузов для нее проектировали совместно итальянские ателье Ghia и Frua, а делался он... в Англии, точнее, в Шотландии, на предприятиях фирмы Pressed Steel Ltd. Собиралась машина там же в Соединенном Королевстве, на предприятии фирмы Jensen, куда поступали агрегаты буквально со всего света: амортизаторы подвески и ведущие мосты для этой модели закупались в США, электрооборудование поставляли западные немцы, шины — итальянцы (Pirelli) и т.д. Руководство фирмы бодро заявляло, что «интернациональный» характер данной модели обусловлен ее ориентированностью на внешние рынки: мол, раз машина все равно предназначена на экспорт, вполне логично прямо там же, за границей, ее и выпускать. В действительности же фирме попросту негде было делать этот автомобиль дома в Швеции, — основной завод был и так загружен под самую завязку, а новое предприятие в Торсланда рядом с аэропортом еще только достраивалось. При первой же возможности производство машин было перенесено в Швецию.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Популярность двухместной модел... - . (+20)
Широкий ассортимент тракторных... - . (+34)
Полуприцепы от ЧМЗАП... - . (+31)
Двухдверный прототип... - . (+55)
Первые легковые атомобили VOLV... - . (+46)
Проект Amazon - . (+52)
Volvo Sport - . (+52)
Свежая идея - . (+48)
Престижный лимузин... - . (+52)
Выпуск Volvo - . (+47)
Официальный дебют PV444... - . (+43)
В Монте-Карло - . (+83)
Большой сбор в Мытищах... - . (+111)
Четвертый этап чемпионата... - . (+126)
Оборудование Ethos - . (+128)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке