Чтобы «старушка» PV 444 на фоне новой и более современной модели выглядела не слишком бледно, ее в 1958 году слегка переоформили; «освеженный» вариант получил индекс PV 544. Такие машины, выкрашенные в белый цвет, почему-то особенно нравились американцам; одна негритянская вокальная группа, The Medallions, даже записала в 1959 г. пластинку под названием «Volvo 59», — «искрометную картину путешествия по стране в автомобиле шведской марки», согласно утверждению критиков... И все же это была еще не та машина Volvo, которая могла заставить сердце биться чаще.

«Та» появилась в 1960 году,— давно обещанный двухместный автомобиль спортивного типа с цельнометаллическим кузовом и на агрегатах Р 120. Кузов для нее проектировали совместно итальянские ателье Ghia и Frua, а делался он... в Англии, точнее, в Шотландии, на предприятиях фирмы Pressed Steel Ltd. Собиралась машина там же в Соединенном Королевстве, на предприятии фирмы Jensen, куда поступали агрегаты буквально со всего света: амортизаторы подвески и ведущие мосты для этой модели закупались в США, электрооборудование поставляли западные немцы, шины — итальянцы (Pirelli) и т.д. Руководство фирмы бодро заявляло, что «интернациональный» характер данной модели обусловлен ее ориентированностью на внешние рынки: мол, раз машина все равно предназначена на экспорт, вполне логично прямо там же, за границей, ее и выпускать. В действительности же фирме попросту негде было делать этот автомобиль дома в Швеции, — основной завод был и так загружен под самую завязку, а новое предприятие в Торсланда рядом с аэропортом еще только достраивалось. При первой же возможности производство машин было перенесено в Швецию.