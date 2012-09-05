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«Рабочие обороты»
17 Августа 2020
Теги: авто

Перед выездом из своего ряда необходимо убедиться, что тахометр показывает не менее 3000—3500 об/мин. Мотор работает в режиме, максимально приближенном к пику крутящего момента, то есть при нажатии педали газа машина эффективно разгоняется. Если обороты находятся ниже этих величин, то необходимо перейти на пониженную передачу.

Установка разделительных барьеров помогает сохранить жизни людей: самые тяжелые последствия происходят при авариях с выездом на встречную полосу.

На автомобилях с механической коробкой такое переключение лучше выполнять с использованием приема «перегазовка» (это обеспечит более благоприятные условия работы трансмиссии), а на машинах с автоматической КП того же эффекта добиваются приемом «кик-даун» или (если позволяет конструкция «автомата») включением пониженной передачи вручную.


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