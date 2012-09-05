«ПЕРФОРМИЯ» – консалтинговая компания, разработавшая уникальную технологию найма персонала. Более 10 000 владельцев бизнеса пользуются ее услугами, нанимают ценных сотрудников и укрепляют свои компании. Узнать их мнение можно на сайте http://www.performia-cis.ru/ (вкладка «ПЕРФОРМИЯ» отзывы»).

Полезный работник – решение всех проблем? И да и нет. Он блестяще выполняет свои задачи и приносит вам прибыль. Но часто такой сотрудник – яркая, незаурядная личность. А с таким человеком работать интересно, но сложно. Какие подводные камни подстерегают нас на этом пути?

Для начала выясним: кого можно считать мечтой руководителя?

Продуктивность = ключ к прибыли

Ситуация из жизни. Один ваш продавец обзвонил множество клиентов, заинтересовал их и уговорил сделать покупку. Благодаря ему ваш доход увеличился. А второй сделал несколько звонков и не продал ничего. Он объяснил вам, что это были «сложные люди», «так получилось»… Но вам от этого не легче. Продаж не было, день прошел зря.

Какой человек нужнее для компании, первый или второй? Конечно, первый – он дает готовые результаты, а не кормит вас «отмазками». Это качество эксперты «ПЕРФОРМИИ» называют продуктивностью. Продуктивный работник может приносить пользу и производить продукт – готовый товар или услугу. Для продавца продукт – это успешные продажи. Для копирайтера – написанный для заказчика продающий текст. Для пекаря – испеченный хлеб. Только сотрудник, предоставляющий готовый результат, нужен вашему бизнесу.

Среди продуктивных кадров есть «элита». Этих людей «ПЕРФОРМИЯ» считает наиболее ценными и называет их перформерами (от англ. to perform – завершать). Они понимают, как добиться нужного результата. Они способны доводить каждое дело до конца, их продукт часто близок к совершенству. Таких сотрудников мало, и нужно вовремя распознать их среди других кандидатов. Для этого «ПЕРФОРМИЯ» разработала специальное Интервью на продуктивность. Оно безошибочно определяет, кто перед вами – полезный человек, перформер или «пустышка».

Три проблемы перформера

Несмотря на достоинства перформера, с ним могут возникнуть трудности. Именно его сильные качества – уверенность и стремление к цели – могут сыграть с вами обоими плохую шутку. Чтобы ваше сотрудничество с ним было плодотворным, нужно сделать три вещи.

Прояснить с перформером его продукт . Мы можем думать, что такой великолепный сотрудник сам знает, что от него требуется. Но его задачи на прежней работе могли отличаться от того, что нужно вам. Поэтому сразу обговорите с перформером, какой результат вы хотите от него получить.

. Мы можем думать, что такой великолепный сотрудник сам знает, что от него требуется. Но его задачи на прежней работе могли отличаться от того, что нужно вам. Поэтому сразу обговорите с перформером, какой результат вы хотите от него получить. Объяснить, что его знания не беспредельны . Часто перформер (и просто продуктивный сотрудник) думает, что ему нечему учиться. Но даже если он блестящий специалист, он не знает многого о вашей компании. Каковы цели этой организации? Какова специфика продукта? Как устроены отношения в коллективе? Для нового работника это «темный лес». Но он может не придать этому значения и ринуться в бой. Часто результат – загубленные проекты, неправильное общение с клиентами, испорченные отношения с коллегами. Поэтому поговорите с новичком ДО выхода на работу. Объясните ему, что он ценный сотрудник, но ему многое предстоит узнать.

. Часто перформер (и просто продуктивный сотрудник) думает, что ему нечему учиться. Но даже если он блестящий специалист, он не знает многого о вашей компании. Каковы цели этой организации? Какова специфика продукта? Как устроены отношения в коллективе? Для нового работника это «темный лес». Но он может не придать этому значения и ринуться в бой. Часто результат – загубленные проекты, неправильное общение с клиентами, испорченные отношения с коллегами. Поэтому поговорите с новичком ДО выхода на работу. Объясните ему, что он ценный сотрудник, но ему многое предстоит узнать. Договориться с работником, как вы будете измерять его продукт. Перформер хочет знать, сколько продукта он произвел. Поэтому договоритесь с ним, в чем вы измеряете результат его труда. Для продавца это могут быть повторные продажи, для редактора – отредактированные и принятые тексты. Это поможет сотруднику вовремя отслеживать «спады», совершенствоваться и добиваться большего. У него не будет иллюзии «профессионального регресса», он всегда сможет видеть, что не стоит на месте. А это только повышает продуктивность!

Это лишь немногие рекомендации о выборе продуктивных сотрудников и работе с ними. Многие владельцы бизнеса пользуются технологией «ПЕРФОРМИИ» и успешно нанимают перформеров и полезных людей. Вот их отзывы о «ПЕРФОРМИИ»:

«Технология «ПЕРФОРМИИ» помогает посмотреть на кандидатов с точки зрения его полезности для компании, а самое главное – семинар содержит пошаговый механизм работы с кандидатами. Выражаю огромную благодарность компании «ПЕРФОРМИЯ». Желаю процветания».

Регина Павлунина,

управляющий ООО «Премьера»,

Уфа

«Огромное спасибо за полезные знания. Благодаря им я поняла, как повысить свою продуктивность и продуктивность своих коллег. Я научилась не только видеть минусы свои и людей, но и исправлять их. Спасибо!!!»

Валентина Полянская,

руководитель отдела ООО «БАТЫР, ГК»,

Уфа

Если вы хотите знать больше о тонкостях найма, смотрите отзывы о «ПЕРФОРМИИ» и вебинары компании на ее видеоканале (YouTube.com).



