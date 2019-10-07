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«Нетрезв» не значит «виноват»
19 Февраля 2020
Теги: авто

Сбил пьяного пешехода, который выскочил на дорогу в запрещенном для этого месте. Всем ясно, что он виноват, но следователь говорит, что меня могут привлечь к уголовной ответственности. Почему?

Что значит «всем ясно»? Видно, не всем, коль делом занимается следователь. В практике расследования таких дел зачастую бывает, что алкогольное опьянение пешехода и даже водителя нс является той единственной и необходимой причиной, без которой ДТП просто не произошло бы. Спору нет, переход дороги в запрещенном месте — нарушение ПДД. Но кто сказал, что пьяным пешеходам вообще запрещено появляться на дороге.

Этот запрет распространяется только на водителей за рулем. Кроме того, на дорогу резко выбегают не только пьяные. Это могут быть и дети, и престарелые люди. и спешащая молодежь. Не давить же пешехода только за то, что он заведомый нарушитель. Поэтому следствие должно разобраться, действительно ли вы были за рулем внимательны и предприняли все меры для предотвращения наезда на пешехода, как только он появился на проезжей части в поле вашего зрения. Если это так, и остановить автомобиль своевременно вы не смогли только по техническим причинам, то уголовное дело прекратят за отсутствием в ваших действиях состава преступления.

 


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