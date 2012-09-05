Контрольный пакет акций АО «Москвич» передается столичному правительству. По словам С. Кириенко, этот акт демонстрирует «цивилизованные отношения между промышленностью и властью». Действительно, теперь российское правительство получает возможность «цивилизованно» истребовать долги АО с его нового собственника.

Похоже, что передача акций соответствует намерениям столичного правительства получить контроль над всем производством внутри Москвы. Правда, вместе с пакетом акций правительство Москвы получило и миллиарды долгов столичного автогиганта. Те 56 миллионов рублей, что были уплачены за пакет, — только первая трата на АО «Москвич». В течение ближайших 4 лет московским властям придется в общей сложности погасить долги завода перед федеральным бюджетом и Пенсионным фондом — а это 630 миллионов рублей. Еще большая сумма приходится на пени и штрафы, которых насчитывается на 750 миллионов. Ситуация с ними пока не ясна.

Имеется у АО и валютная задолженность: 600 миллионов долларов кредита на сооружение двигательного цеха. Цех пока еще не построили, а кредит уже пора возвращать. Теперь эта сумма становится проблемой городского бюджета, хотя часть ее (150 млн.), как надеются в московском правительстве, можно будет оставить заводу.

Кто же все-таки в выигрыше от смены собственника на бывшем АЗЛК? Сам завод только рад избавиться от долгов и приступить к реализации своих планов. Теперь заводчане с энтузиазмом примутся за достройку двигательного цеха. А затем — и за создание СП с французской фирмой Кепаик по производству двигателей.

Не в обиде и российское правительство. Оно не только получает гарантии пусть медленного, но верного погашения долгов, но и избавляется от весьма вероятной головной боли в случае каких-либо финансовых, социальных и прочих неприятностей на заводе. А вот какую выгоду получит московское правительство как собственник промышленного предприятия, сказать пока трудно...