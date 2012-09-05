Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События «Молотки» дешевеют




«Молотки» дешевеют
22 Декабря 2021
Теги: авто

По соседству с АвтоВАЗом расположился стенд его стратегического партнера — концерна «General Motors» и их совместного детища «GM-АвтоВАЗ». На нем мы увидели все новые Opel, Cadillac CTS, Saab Aero, а также Hummer H2, ставший благодаря калининградскому «Автотору» еще одной звездой автосалона. Дело в том, что Hummer с конца сентября станут делать... в Калининграде! И договор об этом уже подписан! Hummer Н2 калининградской сборки будет стоить процентов на 20 дешевле машин, импортируемых в Россию «серыми» дилерами, то есть порядка S85 тыс. за штуку.

«GM-АвтоВАЗ» показал серийную Chevrolet Niva, качество сборки которой оставляет самое благоприятное впечатление, — ее экспортный вариант будет готов к апрелю.

Центральный экспонат стенда «Mercedes* — S- класс с двенадцатицилиндровым двигателем Biturbo мощностью 500 л.с. «Audi» привезла в Москву уже наличествующую в Украине новую АЗ и удлиненную «восьмерку» А8 Long.

«Volvo» представила собравший всевозможные дизайнерские награды внедорожник ХС90 в исполнении Executive. В этой версии задние пассажиры, сидя в роскошном, отделанном ценными породами дерева салоне, смогут наслаждаться системой, включающей в себя DVD- плейер и игровую приставку. Клиент получает вмонтированные в подголовники передних сидений мониторы. DVD-плейер с чейнджером на 10 дисков, беспроводные наушники и видеовход для игровой приставки, работающей от бортовой сети автомобиля.

На стенде «Ford» выставлены Fusion и Focus С- МАХ, а также рестайлин- говый Mondeo. Но зрители обступали Всеволожский Focus: до 30 ноября в комплектации Ambicnte с мотором 1,6 л он будет стоить для россиян 9900 евро.

Корейская «Kia впервые заявила о своих претензиях в бизнес-классе — новая модель Kia Opirus рождает в душе целую бурю эмоций. В облике этого переднеприводного седана чудятся призраки «глазастого» Mercedes, диковинной Lancia Thesis и независимого Lincoln Town Car. Под капотом с монументально-угловатой передней решеткой прячется 3,5-литровый V6 (200 л.с.) с изменяемыми фазами газораспределения, агрегированный пятиступенчатым секвеи пьмьным «автоматом». В арсенале модели — амортизаторы переменной жесткости, многокомпонентная стабилизирующая система, раздельный климат-контроль и набор всех возможных на сегодняшний день подушек безопасности. Этот крейсер уже успел побывать у нас на ионном тесте: долго ждать подробностей мы не заставим...


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
В поисках сюжета - . (+48)
Официальный дилер «Mercedes-Be... - . (+52)
Прокат легковых автомобилей... - . (+59)
Шины Yokohama - качество и дол... - . (+373)
Процесс сборки опоры с подшипн... - . (+300)
Автосалон Урус Авто... - . (+321)
Энерджи Авто - . (+387)
Цилиндрические поверхности кол... - . (+260)
Сборка червячной передачи... - . (+341)
Кредитование под залог спецтех... - . (+317)
Клеевое соединение... - . (+358)
Пайка твердыми припоями... - . (+439)
Аксессуары и пленка для автомо... - . (+458)
Внешние дефекты - . (+408)
Измерение зазора... - . (+444)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке