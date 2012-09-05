По соседству с АвтоВАЗом расположился стенд его стратегического партнера — концерна «General Motors» и их совместного детища «GM-АвтоВАЗ». На нем мы увидели все новые Opel, Cadillac CTS, Saab Aero, а также Hummer H2, ставший благодаря калининградскому «Автотору» еще одной звездой автосалона. Дело в том, что Hummer с конца сентября станут делать... в Калининграде! И договор об этом уже подписан! Hummer Н2 калининградской сборки будет стоить процентов на 20 дешевле машин, импортируемых в Россию «серыми» дилерами, то есть порядка S85 тыс. за штуку.

«GM-АвтоВАЗ» показал серийную Chevrolet Niva, качество сборки которой оставляет самое благоприятное впечатление, — ее экспортный вариант будет готов к апрелю.

Центральный экспонат стенда «Mercedes* — S- класс с двенадцатицилиндровым двигателем Biturbo мощностью 500 л.с. «Audi» привезла в Москву уже наличествующую в Украине новую АЗ и удлиненную «восьмерку» А8 Long.

«Volvo» представила собравший всевозможные дизайнерские награды внедорожник ХС90 в исполнении Executive. В этой версии задние пассажиры, сидя в роскошном, отделанном ценными породами дерева салоне, смогут наслаждаться системой, включающей в себя DVD- плейер и игровую приставку. Клиент получает вмонтированные в подголовники передних сидений мониторы. DVD-плейер с чейнджером на 10 дисков, беспроводные наушники и видеовход для игровой приставки, работающей от бортовой сети автомобиля.

На стенде «Ford» выставлены Fusion и Focus С- МАХ, а также рестайлин- говый Mondeo. Но зрители обступали Всеволожский Focus: до 30 ноября в комплектации Ambicnte с мотором 1,6 л он будет стоить для россиян 9900 евро.

Корейская «Kia впервые заявила о своих претензиях в бизнес-классе — новая модель Kia Opirus рождает в душе целую бурю эмоций. В облике этого переднеприводного седана чудятся призраки «глазастого» Mercedes, диковинной Lancia Thesis и независимого Lincoln Town Car. Под капотом с монументально-угловатой передней решеткой прячется 3,5-литровый V6 (200 л.с.) с изменяемыми фазами газораспределения, агрегированный пятиступенчатым секвеи пьмьным «автоматом». В арсенале модели — амортизаторы переменной жесткости, многокомпонентная стабилизирующая система, раздельный климат-контроль и набор всех возможных на сегодняшний день подушек безопасности. Этот крейсер уже успел побывать у нас на ионном тесте: долго ждать подробностей мы не заставим...