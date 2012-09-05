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«Миниатюра» от Mitsubishi
13 Января 2019
Теги: Игры

К 2002 году Mitsubishi приготовил очередную серийную новинку - Mitsubishi Sport Wagon. Этот небольшой внедорожник - для горожанина, желающего иметь самый настоящий SUV, но за сравнительно невысокую цену (в пределах $25 000). Соответственно вездеходные качества принесены в жертву потребительским свойствам. Машина получит несущий кузов, что существенно облегчит конструкцию и позволит использовать имеющиеся легковые разработки. Известно, что MSV будет «построен на агрегатах полноприводной версии Mitsubishi Mirage.

Расположенный поперечно двигатель будет либо 1,5-литровым мощностью 135л.с., либо 1.8-литровым мощностью 205 л.с. Оба 4-цилиндровые 16-клапанные и имеют системы непосредственного впрыска топлива. Агрегатируются они с уже проверенной адаптивной автоматической коробкой передач INVECS-II.

Подвеска традиционная - спереди МакФерсон, а сзади – многорычажная «подруливающая. Зато внешне автомобиль выглядит более чем концептуально-пятиместный кузов имеет оригинальное остекление и необычно решенный мощный передок.


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