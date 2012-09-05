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«Лендкрузеромания»
30 Декабря 2018
Теги: авто

На улице около автосалона, где брали машину на тест, знакомимся с новым «Ленд Крузером», осматриваемся внутри, подбираем удобную посадку... Подходит мужичок.

- Посмотреть можно? - он видно решил, что мы эту машину только что купили.

- Смотри!

Мужик заглядывает в салон и деловито так осматривается.

- А двигатель какой? - спрашивает.

- Простенький, дизелек без наддува, 4,2 литра.

- О! То, что доктор прописал! - говорит, - у меня с таким же дизельком предыдущая машина семьсот тыщ прошла! Эта вон уже вторая! - и указывает в сторону стоящего неподалеку восьмидесятого «Ленд Крузера», - но она у меня еще мало пробежала, всего около 300 (речь, естественно, о «тысяч» километров).

При этом по виду машина у него в неплохом состоянии - ей еще бегать и бегать. Молчим. А что тут скажешь? Привет Ленд-Роверу! Завели мы, в общем, свой дизелек и разъехались с «лендкрузеро- маном» в разные стороны...


.

тут были комменты. RIP!






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