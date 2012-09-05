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«Крылатские холмы»
10 Декабря 2018
Теги: авто

«Крылатские холмы» относятся к разновидности гонок, в которых за ограниченное время нужно проехать как можно больше. На этот раз в распоряжении спортсменов было четыре часа. После первого ознакомительного круга на старт вышли 55 экипажей на внедорожниках и 12 мотоциклистов. Среди участников преобладали москвичи и петербуржцы, но приехали и новосибирцы, рижане, и даже финны. Техника была самой разной: два десятка «Нив», вполовину меньше - Pajero, а также «УАЗы». Jeep'bi, Range Rover'ы и Land Cruiser'bi. Привычную картину оживляли экзотические машины: Astero. мелкосерийный автомобиль с пространственной рамой и пластиковым кузовом, построенный на шасси УАЗа, багги для кроссовых гонок с двигателем ВАЗ и прототип GMC с пятилитровым мотором и автоматической трансмиссией. сделанный из микроавтобуса Astro-Van механиком «Клуба » Сергеем Соболевым.

Длинные скоростные прямики сменялись крутыми поворотами, буграми, канавами и ухабами. Опытные спортсмены после ознакомительного проезда составили скоростные стенограммы, что позволило им свести количество неприятных неожиданностей к минимуму. Те же, кто не сделал этого, так или иначе поплатились.

Стоя рядом с концом одного из скоростных прямиков, можно было видеть, как за поворот, в буераки, въезжает сверкающая лаком машина, а спустя пару минут она выскакиваете другой стороны с разбитыми фарами и мятыми крыльями. Многим везло еще меньше. Например, женский экипаж - .Анна Аржанова и Евгения Богачева - так и не смог решить, с какой стороны лучше объехать бугор, и в результате вообще не успел что-либо предпринять. От удара их «Нива» перекувырнулась через капот три(!) раза, и только подготовленность машины спасла девушек от травм. Кстати, наличие каркаса и ремней безопасности было обязательным условием участия в соревнованиях, и благодаря этому при огромном количестве ударов и переворотов никто из спортсменов не пострадал.

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тут были комменты. RIP!






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