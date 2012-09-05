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«Ижик» - лучшее творение российского мотопрома
18 Декабря 2018
Теги: авто

Сиденье разок обидело. Какие-то острые железяки внутри него прорвали кожзаменитель, а заодно и мои брюки (о том, что дальше было, не скажу. Из девичьей скромности). Это была последняя капля терпения: кляня собственную глупость, уже решила отправить «Ижика» на осмотр к опытным механикам. Но случилось чудо: драные штаны удовлетворили мотоциклетных богов - мне не пришлось приносить им в жертву стадо быков. К семисотому километру пробега конструктор «Умелые руки» собрался в замечательную машину. В ожесточенной борьбе с халтурной сборкой победа осталась за мной! После двух сезонов и пятитысячного пробега ответственно утверждаю: «Иж» - лучшее творение российского мотопрома. Вы можете назвать это очередным «взбрыком» женской логики, но судите сами: триста пятьдесят кубов - оптимальный объем и для города, и для пересеченной местности. Двадцать три силы легко разгоняют «Ижик» со мной и пассажиром до 145. Да и динамика разгона - как надо.

Хотя на заводе мотоцикл был «обут» в «колясочные» покрышки и стрелочка на передней шине бежала «против ветра», моя первая резина оказалась замечательной. Высокий протектор выдерживал все: перепад температур, грязь, дорожную разметку, скорость, бетонку, гальку и гравий, горячий асфальт и осеннюю наледь. Амортизаторы чуть жестковатые, но по мне - в самый раз: не подпрыгиваешь, как теннисный шарик, по полчаса после каждой кочки. Двигатель, даже в период обкатки после случайного перегрева (это моя вина), вел себя идеально. Радиатор - палочка-выручалочка при езде в «пробках»: достаточно прочен (стойко держит удары и падения) и гибок - мнется, да не рвется. Цепь (тьфу-тьфу-тьфу!) не рвалась ни разу (тут главное - своевременно подтянуть).

«Ижик» очень устойчив на больших скоростях. 120, 130, 140 км/ч - а он чутко слушается малейшего наклона корпуса. По-моему, это спортбайк и эндуро в одном «лице». Пройти поворот «на коленочке»? Легко! Обойти нахально подрезающую машину - не вопрос. Дуги психологически облегчают маневрирование на сложных участках. Разбитые трассы и лесные дороги? Через пару дней осторожного «газования» я уже вовсю прыгала через канавы... Наш «роман» закончен. Соблазнившись японским чоппером, я изменила «Ижику». Но первый мотоцикл - как первая любовь: она навсегда. Иногда выпрошу его у нынешнего хозяина, сажусь на дерматиновое сиденье, выжимаю тугое сцепление, резким ударом включаю передачу и... млею... Не я одна тоскую по ижевскому былому. Порой кажется, что ты на «японце», как в эмиграции: все ладно, празднично, но тянет к своим.



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тут были комменты. RIP!






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