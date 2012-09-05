«Большой бросок» — очень простая игра, которую иногда еще называют «Beat the Banker», «Bingo» или «Two-Dice Klondike». Эту увлекательную игру легко усвоить, именно поэтому она чрезвычайно популярна. В казино Вулкан ее часто возглавляет привлекательная девушка, которая бросает кости. В игре на http://vulkan-casino-online1.com может принимать участие любое количество игроков. Вам потребуются две кости и несколько жетонов. Еще лучше, если у вас имеются две пары костей: одна пара — для банкомета, а другая - для игроков.

Цель игры

Цель игры заключается в том, чтобы вам выпадали более высокие числа, чтобы выиграть у банкомета.

Ход игры

Против банкомета в казино Вулкан Вегас всегда играет только один игрок. Вы начинаете играть, заключаете пари, и банкомет ставит против вас такую же сумму. Затем решается судьба пари. Сначала банкомет бросает обе кости. Если у него выпадет 6-6, то он сразу становится победителем. Затем обе кости бросаете вы и сравниваете выпавшую сумму с суммой банкомета:

• Если ваша сумма выше, то вы выиграли.

• Если ваша сумма ниже или такая же, как у банкомета, то вы проиграли.

• Пример: предположим, что банкомету выпала сумма 7, а вам - 10. Вы выигрываете и получаете четыре жетона - вашу ставку и два жетона от банка.

Напряжение возникает прежде всего из-за того, что банкомет бросает первым, и вам известно, какую сумму вам нужно побить. Выиграть против суммы банкомета 10 не так-то просто, но выпавшая тройка заставляет быстрее биться сердце его противника.

Пари против банкомета всегда заключает только один игрок. Тем не менее игра в казино проходит довольно живо, и даже при большом количестве участников не приходится долго ждать. Как правило, строгой очередности не существует. Очередным игроком становится тот, кто возьмет кости и сделает ставку на кон. Вы можете также позволить другим игрокам заключать дополнительные пари против банкомета или против активного игрока. Обычно дополнительные пари заключаются против банкомета. Онлайн рулетка Вулкан платит 1 к 1, и дополнительные пари проигрывают, если суммы равные.

Сыграйте однажды в этот новый вариант «Большого броска»: банкомет и все другие игроки казино Вулкан кладут на середину стола одинаковые ставки. Затем каждый участник бросает кости, и игрок, которому выпала самая большая сумма, выигрывает все жетоны. Если одинаково высокий результат выпал у двух игроков, то выигрывает банкомет. В этом варианте маржа определяется совершенно иначе и зависит главным образом от количества игроков. При таком варианте игры каждому участнику лучше всего иметь свои собственные две кости, тогда будет удобнее сравнивать выпавшие результаты. Если все игроки бросают кости одновременно, то темп игры значительно увеличивается.

