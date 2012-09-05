Заняв левый ряд и включив «поворотник», пропускал встречный ряд машин. Когда заметил, что путь свободен, а по встречной двигается автомобиль с включенным сигналом поворота, я начал движение налево. Но встречное авто поехало прямо и произошло ДТП. Сейчас водитель того авто утверждает, что он и не собирался поворачивать. Как мне доказать обратное, если свидетелей инцидента нет?

Юрий Головин, Донецк

Не уверена, что это поможет в данном случае, но эксперты могут определить, горела ли лампочка в поворотнике на момент удара. Что касается вашей беды, то объективно доказывать или опровергать чью-то вину обязаны не вы, а ГАИ. Правда, боюсь, что этот правильный довод вызовет умиление вашей правовой грамотностью и наивностью. Для милиции все просто: во внимание принимается только то, что лежит на поверхности, а поиском закрепляющих доказательств никто не озаботится. На сомнения адвокатов и водителей в ответ, как обычно, — «нет оснований». В общем, не найдете доказательств — не поставите перед ГАИ проблему. И будете отвечать за то, что другой водитель дезинформировал вас ложным сигналом маневра.