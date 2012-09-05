«Австралийское сафари» стало 14-м изданием одного из известнейших в мире соревнований. Однако на этот раз в регламент гонок был внесен ряд существенных изменений. Они подразумевали переоценку их философии и такую организацию, которая позволила бы всем участникам каждый день нормально финишировать в светлое время суток. Это должно было бы дать больше времени для отдыха и ремонта машин, обеспечить возможность в полной мере вкусить радости дружественной атмосферы, а также увеличить число участников, дошедших до финиша.

Среди знатоков соревнований Кубка мира по ралли-рейдам «Австралийское сафари» заслужило репутацию «дружественного ралли». Однако организаторы сумели совместить дружескую атмосферу с четкой организацией соревнований - такое случается нечасто.

Маршрут был проложен по самой разнообразной местности - начиная от песчаных дюн до каменистых пустынь и труднопроходимых гор и заканчивая тропической саванной и джунглями, характерными для крайнего севера страны.

Итак, открытие ралли состоялось в пятницу, 20 августа. При этом все оформление документации и технический осмотр проводили в Алис-Спринг- се (Alice Springs) - городе, где был поднят официа\ьный флаг соревнований. На следующий день на старте выстроились 46 мотоциклов и 26 автомобилей, которые отправлялись с интервалом в одну минуту в сторону удивительно красивого горного хребта Макдоннелл (McDonnell). В дорожных книгах были отмечены два спецучастка (СУ). Один из них, длиной 68 км, начинался от горы Бенстед-Крик (Benstead Creek) и завершался на «станции» Андулья (Undoolya). Он целиком проходил по пастбищам, а в начале пути на ггротяжении нескольких километров пересекал ряд песчаных русел высохших рек. Длина второго спецучастка, который нужно было преодолеть в тот день, составляла всего 10 км, однако гонщики, приехавшие на «сафари» из других стран, в полной мере смогли оценить все «прелести» передвижения по зыбучему песку и каменистым участкам трассы