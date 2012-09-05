Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События «Австралийское сафари» - гонка сильнейших




«Австралийское сафари» - гонка сильнейших
27 Декабря 2018
Теги: авто

«Австралийское сафари» стало 14-м изданием одного из известнейших в мире соревнований. Однако на этот раз в регламент гонок был внесен ряд существенных изменений. Они подразумевали переоценку их философии и такую организацию, которая позволила бы всем участникам каждый день нормально финишировать в светлое время суток. Это должно было бы дать больше времени для отдыха и ремонта машин, обеспечить возможность в полной мере вкусить радости дружественной атмосферы, а также увеличить число участников, дошедших до финиша.

Среди знатоков соревнований Кубка мира по ралли-рейдам «Австралийское сафари» заслужило репутацию «дружественного ралли». Однако организаторы сумели совместить дружескую атмосферу с четкой организацией соревнований - такое случается нечасто.

Маршрут был проложен по самой разнообразной местности - начиная от песчаных дюн до каменистых пустынь и труднопроходимых гор и заканчивая тропической саванной и джунглями, характерными для крайнего севера страны.

Итак, открытие ралли состоялось в пятницу, 20 августа. При этом все оформление документации и технический осмотр проводили в Алис-Спринг- се (Alice Springs) - городе, где был поднят официа\ьный флаг соревнований. На следующий день на старте выстроились 46 мотоциклов и 26 автомобилей, которые отправлялись с интервалом в одну минуту в сторону удивительно красивого горного хребта Макдоннелл (McDonnell). В дорожных книгах были отмечены два спецучастка (СУ). Один из них, длиной 68 км, начинался от горы Бенстед-Крик (Benstead Creek) и завершался на «станции» Андулья (Undoolya). Он целиком проходил по пастбищам, а в начале пути на ггротяжении нескольких километров пересекал ряд песчаных русел высохших рек. Длина второго спецучастка, который нужно было преодолеть в тот день, составляла всего 10 км, однако гонщики, приехавшие на «сафари» из других стран, в полной мере смогли оценить все «прелести» передвижения по зыбучему песку и каменистым участкам трассы

 

 

 


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Лада Веста - . (+33)
Привет из прошлого... - . (+32)
Шампанское Castrol и бидон сме... - . (+51)
Автомобильные антенны... - . (+58)
Дело будет - . (+55)
Олег Янковский о культуре вожд... - . (+50)
Неудачная засада... - . (+68)
Запчасти Камминз... - . (+89)
Да здравствует свобода!... - . (+65)
«Ижик» - лучшее творение росси... - . (+325)
Как не купить машину, числящую... - . (+116)
Успех Монтеверди... - . (+81)
Дело «Ленинского»... - . (+490)
Зрелища - . (+72)
Возвращение в Россию... - . (+72)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 21 час назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке